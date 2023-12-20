Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, сколько денег они потратят на празднование Нового года

RT: 75% россиян планируют отпраздновать Новый год на сумму до 30 тыс. рублей

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

На празднование Нового года большинство россиян планируют потратить до 30 тыс. рублей — об этом заявили 75% участников соответствующего опроса. Самые значительные траты жителей страны направляют на подарки своим близким, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

На 54% от запланированной к трате в праздники суммы россияне планируют купить еду, алкоголь, фейерверки и украшения к празднику. Причем большинство респондентов рассказали, что стараются делать такие покупки заранее. Так, в ноябре подобные траты совершили 54% опрошенных. Еще 29% делают онлайн-покупки в начале декабря, а оставшиеся — в последний момент.

Самые значительные траты россияне стараются направлять на подарки любимым и детям. Чуть меньшая сумма планируется для покупки подарков родителям, а оставшаяся сумма — бабушкам, дедушкам, друзьям, коллегам и домашним питомцам. При этом идеальным подарком для женщины опрошенные назвали украшения, духи, косметику, гаджеты, для мужчины — аксессуары для авто и гаджеты, косметику и парфюмерию, сумки, галстуки и другое.

Всего в исследовании, проведенном аналитиками «АльфаСтрахования», приняли участие более 1,2 тыс. человек.

Также россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год. В их числе они назвали денежные средства, электронику для личного пользования и украшения.

Ранее стало известно о планах Германии конфисковать рождественские подарки из России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами