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ВОЗ признала «пиролу» представляющим интерес вариантом COVID-19

ВОЗ классифицировала «пиролу» как представляющий интерес вариант коронавируса

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вариант коронавирусной инфекции «пирола» JN.1 как «представляющую интерес». Об этом заявили в релизе организации.

В документе указано, что сначала JN.1 отслеживали как часть варианта BA.2.86, который до этого тоже классифицировали как представляющий интерес. Однако специалисты увидели, что его распространенность быстро растет во всем мире и теперь JN.1 представляет большинство ответвлений.

Тем не менее эксперты подчеркнули, что это ответвление глобально не представляет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Однако ВОЗ ожидает, что этот вариант может привести к росту числа случаев заболевания ковидом. Это актуально для стран, где начался зимний сезон.

В начале декабря стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. После этого Роспотребнадзор сообщил о регистрации отдельных случаев заболевания в России. При этом в ведомстве подчеркивают, что никакой новой пандемии микоплазменной инфекции в стране нет.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защитить свое здоровье перед Новым годом.

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