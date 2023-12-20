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Часть пенсионеров лишат некоторых льгот

Декан Виноградов рассказал самозанятым пенсионерам о потере некоторых льгот

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Максим Блинов/РИА Новости

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что пенсионер, продолжающий работать как самозанятый, может потерять определенные привилегии. Этой информацией эксперт поделился с агентством «Прайм».

Прежде всего, это касается индексации пенсий: самозанятые считаются безработными, поэтому их пенсия индексируется в соответствии с законом и в том же объеме. Однако это предполагается только при условии, если самозанятый не уплачивает взносы на социальное страхование и ему не начисляется трудовой стаж.

Если же самозанятый уплачивает взносы в страховые фонды и имеет трудовой стаж, то его статус приравнивается к работающему. В таком случае «право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — пояснил Виноградов.

Кроме того, могут быть отменены некоторые льготы, которые зависят от уровня дохода, если этот уровень будет превышен, добавил юрист.

До этого в Госдуме рассказали, кто будет получать удвоенную пенсию с 1 января 2024 года. Так, россияне, которым в декабре исполнилось 80 лет, будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с будущего года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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