Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки

Самый страшный враг для печени — алкоголь. Любой алкоголь — яд, который напрямую повреждает гепатоциты (клетки печени), вызывая фиброз, что в дальнейшем может привести в развитию цирроза печени. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

По словам врача, наиболее вредными напитками для печени считаются любые коктейли. В них содержится много сахара, различных химических консервантов, вредных красителей. Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени.

«Ликер также можно отнести к наиболее опасным видам алкоголя ввиду того, что в нем содержится большое количество сахара и спирта. Злоупотребить ликерами достаточно легко, ведь они очень приятные на вкус и легко пьются, что усиливает опасность от их употребления», — добавила она.

Шампанское также вредно для печени.

«Для его изготовления требуется большое количество сахара, а также в нем содержится колоссальное количество газа, которое быстро вызывает опьянение и провоцирует процессы гниения в кишечнике», — предупредила Ломова.

При этом бокал красного сухого вина за ужином — безопасная доза для печени человека.

«В хорошем красном вине содержится ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, которые защищают наши клетки от вредного воздействия. Бокал красного вина можно заменить бокалом белого. Оно также не оказывает видимого вреда для печени при соблюдении правильных дозировок», — подчеркнула врач.

Качественная водка — тоже относительно безопасный напиток, если соблюдать безопасные дозы. В ней отсутствует сахар и различные химические примеси. Но здесь важно учитывать качество продукции и безопасные дозировки. То же самое касается коньяка: несмотря на высокий градус напитка, в минимальных дозах он может быть даже полезен, так как способен балансировать давление.

«А пиво содержит много калорий и фитоэстрогенов. Пиво коварно, ведь оно пьется очень легко, одной бутылкой за ужином обычно не ограничивается. Но человек, злоупотребляющий данным напитком, обязательно столкнется с проблемой лишнего веса», — резюмировала специалист.

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