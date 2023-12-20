Стали известны самые желанные подарки россиян на Новый год

Большинство трат россиян перед Новым годом приходится на подарки близким и продукты к праздничному столу. Это показало исследование маркетплейса «Мегамаркет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом молодежь уделяет больше внимания новогоднему декору и нарядам. Так, 26% опрошенных в возрасте от 18 до 24 планируют, что основной категорией трат для них станет праздничная одежда и аксессуары — среди респондентов старше 35 лет только 11% запланировали расходы на наряды.

В основном россияне предпочитают готовиться к Новому году заранее — 85% опрошенных хотят купить подарки хотя бы за 10 дней до праздника. Причем женщины приступают к поиску подарков раньше мужчин — последние планируют покупки на последнюю неделю или за несколько дней перед праздником.

Большая часть опрошенных хотят потратить на подарки к Новому году не более 20 000 рублей: 30% планируют бюджет от 5 000 до 9 999 рублей, 26% — от 10 000 до 19 999 рублей, 18% — до 4 999 рублей. Планируемые траты на подарки выше у москвичей — 40% жителей столицы собираются выделить на подарки более 20 000 рублей.

Для предновогоднего шопинга россияне предпочитают сочетать сразу несколько мест: торговые центры, оффлайн-магазины, маркетплейсы и интернет-магазины. Молодежь чаще приобретает подарки исключительно на онлайн-площадках. Реже всего встречаются люди, которые покупают подарки только офлайн — они составляют около 10-15%.

Самые желанные подарки для россиян — денежные средства, электроника для личного пользования и украшения. Женщины больше хотели бы получить в качестве подарка ювелирные изделия, парфюмерию, косметику и билеты в путешествие или на развлечения. Мужчины бы предпочли гаджеты для дома и личного пользования, товары для спорта и геймеров.

Согласно опросу продавцов, в предновогодний период 62% селлеров расширяют товарный ассортимент, особенно в таких категориях, как «Бытовая техника и электроника», «Новогодний декор», «Подарочные наборы», «Товары для дома и уюта». Размер среднего чека, на который рассчитывают продавцы, — до 4 999 рублей. Также селлеры намерены предложить покупателям скидки на сезонные товары до 25%: в последние дни декабря это планируют сделать 32% продавцов, после новогодних каникул — 15%, на новогодних каникулах — 14%.

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