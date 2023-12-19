Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения глыбы льда на коляску с ребенком

СК Петербурга возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Следственным отделом по Красногвардейскому району Петербурга по факту госпитализации двухлетнего мальчика с телесными повреждениями и травмой головы после падения на него глыбы льда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавший двухлетний мальчик, на коляску с которым рухнула наледь с крыши на Новочеркасском проспекте госпитализирован, он находится под наблюдением врачей. По словам матери, у ребенка диагностирован перелом теменной зоны черепа.

«После падения сразу начала доставать ребенка, коляска просто разлетелась. Первое время он не реагировал на мои слова, но уже через пару секунд отреагировал, открыл глаза. Я кричала, просила, чтобы вызвали «скорую» — прохожие вызвали, помогли оттащить коляску, перейти на другую сторону дороги», — рассказала женщина.

В администрации Красногвардейского района сообщили, что управляющей компании, обслуживающей дома на Новочеркасском проспекте, неоднократно направлялись жалобы о необходимости очистки кровли от наледи.

Ранее в Воронеже снег с крыши накрыл ребенка в коляске.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами