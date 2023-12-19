В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения глыбы льда на коляску с ребенком

Следственным отделом по Красногвардейскому району Петербурга по факту госпитализации двухлетнего мальчика с телесными повреждениями и травмой головы после падения на него глыбы льда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавший двухлетний мальчик, на коляску с которым рухнула наледь с крыши на Новочеркасском проспекте госпитализирован, он находится под наблюдением врачей. По словам матери, у ребенка диагностирован перелом теменной зоны черепа.

«После падения сразу начала доставать ребенка, коляска просто разлетелась. Первое время он не реагировал на мои слова, но уже через пару секунд отреагировал, открыл глаза. Я кричала, просила, чтобы вызвали «скорую» — прохожие вызвали, помогли оттащить коляску, перейти на другую сторону дороги», — рассказала женщина.

В администрации Красногвардейского района сообщили, что управляющей компании, обслуживающей дома на Новочеркасском проспекте, неоднократно направлялись жалобы о необходимости очистки кровли от наледи.

Ранее в Воронеже снег с крыши накрыл ребенка в коляске.