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Нижегородцы спасли из огня шесть человек и кошку

В Нижнем Новгороде мужчины спасли из пожара шесть человек и кошку

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Нижнем Новгороде двое мужчин спасли из пожара шесть человек, включая семью с ребенком, и кошку. Об этом сообщает Telegram-канал »Нижегородская ярмарка».

По информации МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже жилого дома, передает Telegram-канал. При этом верхние этажи оказались в дыму. Зовущих на помощь людей услышали два местных жителя.

Мужчины прибежали к месту происшествия до прибытия пожарных. Они приставили лестницу к окну второго этажа и помогли жильцам выбраться из задымленных квартир.

До этого в подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры, хозяйка которой спала. Вспыхнувшие занавески в окне увидели бдительные соседи из дома напротив.

Ранее в Кингисеппе вспыхнул рыночный павильон.

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