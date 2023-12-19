Нижегородцы спасли из огня шесть человек и кошку

В Нижнем Новгороде двое мужчин спасли из пожара шесть человек, включая семью с ребенком, и кошку. Об этом сообщает Telegram-канал »Нижегородская ярмарка».

По информации МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже жилого дома, передает Telegram-канал. При этом верхние этажи оказались в дыму. Зовущих на помощь людей услышали два местных жителя.

Мужчины прибежали к месту происшествия до прибытия пожарных. Они приставили лестницу к окну второго этажа и помогли жильцам выбраться из задымленных квартир.

До этого в подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры, хозяйка которой спала. Вспыхнувшие занавески в окне увидели бдительные соседи из дома напротив.

Ранее в Кингисеппе вспыхнул рыночный павильон.