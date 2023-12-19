На Алтае разрешили усыплять бездомных животных

Власти Республики Алтай приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Об этом сообщает издание «Алтайская правда».

Согласно новому закону, местные органы власти получат право усыплять бродячих животных, если они демонстрировали агрессивное поведение или нападали на людей. Документ вступает в силу спустя десять дней после его опубликования, сообщает издание.

За документ во втором чтении проголосовали 30 депутатов из 36: двое проголосовали против, трое воздержались, один не голосовал.

В преамбуле к законопроекту говорится, что мера призвана обеспечить безопасность населения региона, где с 2020 года от бездомных собак пострадали более 2 тысяч человек.

До этого кабмин поддержал законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак. После этого зоозащитники вышли на улицы в знак протеста.

Представитель президента РФ Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не берут из приютов.

Ранее бездомные собаки разгромили Honda россиянина-инвалида.