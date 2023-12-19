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Ярославские врачи пришили руку дровосеку

В Ярославле врачи спасли мужчину, который отрубил руку дровоколом

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Министерство здравоохранения Ярославской области/VK

Врачи Ярославской больницы имени Соловьева спасли жителя Костромской области, мужчине отсекло руку дровоколом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона на официальной странице во «ВКонтакте».

Житель Костромской области работал на дровоколе, в какой-то момент мужчина по неосторожности задел механизм, ему полностью отсекло правую кисть. Пострадавшего экстренно госпитализировали, чтобы сохранить мужчине руку потребовалась срочная операция, врачи шесть часов восстанавливали отсеченную кисть.

«Хирурги выполнили остеосинтез обеих костей предплечья, шов артерий, вен, сухожилий сгибателей и разгибателей, шов нервов», — рассказал порталу «ЯР» заведующий приемным отделением больницы Антон Бараускас.

41-летний пациент еще находится не лечении, ему предстоит длительная реабилитация.

Ранее российские врачи вынули печень пациента, очистили от паразитов и вернули на место.

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