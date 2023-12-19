Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция нашла в квартире у мужчины кокаин на миллиард долларов

ABC News: в Австралии полиция нашла в квартире у мужчины кокаин на миллиард долларов

close
100%
NSW Police

В Сиднее полицейские, приехавшие на вызов из-за незаконного проникновения в частное владение, совершенно случайно обнаружили рекордную партию кокаина. Об этом сообщает ABC News.

Патрульные заметили в паркинге частного владения в Сиднее подозрительный автомобиль, в нем находились четверо молодых людей. При обыске машины в салоне нашли лом, нож для мяса, перчатки, фонари и стяжки.

При осмотре квартиры одного из задержанных, внимание правоохранителей привлекли спортивные сумки, в них обнаружили 722 килограмма кокаина на общую сумму миллиард долларов США.

24-летнему мужчине предъявлено обвинение в поставках наркотика и отмывании доходов, трое его подельников арестованы за попытку кражи со взломом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее наркотики на $10 млн обнаружили таможенники в бидонах с перцем.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами