Полиция нашла в квартире у мужчины кокаин на миллиард долларов

В Сиднее полицейские, приехавшие на вызов из-за незаконного проникновения в частное владение, совершенно случайно обнаружили рекордную партию кокаина. Об этом сообщает ABC News.

Патрульные заметили в паркинге частного владения в Сиднее подозрительный автомобиль, в нем находились четверо молодых людей. При обыске машины в салоне нашли лом, нож для мяса, перчатки, фонари и стяжки.

При осмотре квартиры одного из задержанных, внимание правоохранителей привлекли спортивные сумки, в них обнаружили 722 килограмма кокаина на общую сумму миллиард долларов США.

24-летнему мужчине предъявлено обвинение в поставках наркотика и отмывании доходов, трое его подельников арестованы за попытку кражи со взломом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее наркотики на $10 млн обнаружили таможенники в бидонах с перцем.