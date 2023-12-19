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В Ленобласти водитель «КамАЗа» избил арматурой местного жителя за парковку во дворе

В Ленобласти водитель грузовика арматурой избил местного жителя за парковку авто

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Телеграм-канал Многонационал

В поселке Бургры в Ленинградской области водитель «КамАЗа» избил другого автовладельца. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

По данным канала, конфликт между мужчина возник из-за тяжелой транспортной обстановке во дворе дома. Как рассказал потерпевший, водитель грузовика решил срезать путь через двор жилого дома, но ему помешала одна из припаркованных легковых машин.

«Чтобы разъехаться мне надо было заехать в сугроб. В итоге стали друг напротив друга, я ему показываю: справа объедь меня (ты на «КамАЗе», а я застряну) или слева дорога. Но это чучело стоит и орет мне матом: сдавай назад (я ему мешаю проехать, но его вообще там не должно быть)», — поделился житель поселка.

В итоге водитель грузовика напал на водителя легкового автомобиля с арматурой.

«Он на меня кидается с палкой, на прохожих моих соседей, которые подошли, арматурой по ноге и кулаком в лицо я получил. Он поехал в итоге по главной дороге, грозился спалить машину мне», — рассказал потерпевший.

Мужчина уточнил, что зафиксировал побои и обратился с заявлением в полицию.

Ранее в Петербурге мужчина с молотком проломил соседу голову из-за угроз его семье.

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