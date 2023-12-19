Бывшему вице-президенту «Балтики» отказали в смене меры пресечения

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей бывшего вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Артема Рогачевского, которого подозревают в мошенничестве на сумму около 300 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Уточняется, что защита Рогачевского и он сам просили изменить меру пресечения на ту, что не связана с лишением свободы, например на домашний арест. Сторона обвинения, в свою очередь, настаивала на обоснованности заключения бывшего менеджера «Балтики». Суд согласился с доводами прокурора и оставил апелляцию без удовлетворения.

Накануне обжаловать свой арест не удалось также бывшему президенту компании «Балтика» Денису Шерстенникову.

Суд арестовал бывших руководителей «Балтики» 16 ноября. Шерстенников и Рогачевский, по версии следствия, обманом приобрели интеллектуальные права стоимостью 295 млн рублей в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко». До этого СМИ сообщили, что руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах датской пивоваренной корпорации Carlsberg.

Ранее суд позволил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg.