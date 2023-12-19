Избиение пожилого мигранта в подмосковном автобусе попало на видео

В Дмитрове местный житель набросился на пожилого мигранта в автобусе, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в рейсовом автобусе. На 66-летнего уроженца одной из стран Средней Азии напал 56-летний житель Дмитрова. Между мужчинами случился конфликт, в ходе которого один из оппонентов ударил другого по голове несколько раз. Агрессор пояснил, что иностранец «нецензурно его послал», после чего ему пришлось «пояснить кулаками», что он сделал неправильно.

Жителю Подмосковья избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Калуге полиция задержала подростков, совершавших нападения на мигрантов.