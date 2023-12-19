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В «Уральских авиалиниях» отрицают, что посадивших A320 в поле пилотов хотят уволить

«Уральские авиалинии» отрицают слухи об увольнении пилотов Белова и Семенова

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Алексей Мальгавко/Reuters

В авиакомпании «Уральские авиалинии» отрицают новости о предложении пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову уволиться по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора компании Кирилла Скуратова.

«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование», — заявил менеджер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

6 декабря стало известно, что командиру воздушного судна и второму пилоту Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Уральская транспортная прокуратура пообещала проверить достоверность информации об увольнении пилотов.

12 сентября Airbus-A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, изменил курс из-за неисправности в системе гидравлики и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Из-за недостатка топлива экипаж совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находилось 161 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 ребенка. Никто не пострадал.

Ранее в Польше заявили о невозможности снова расследовать крушение Ту-154.

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