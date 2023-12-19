Барабанщик из Ленобласти устроил концерт на автодороге и попал на видео

В Ленобласти барабанщик устроил концерт на автомобильной дороге и попал на видео. Об этом сообщает 47Channel.

На кадрах видно, что платформу с ударной установкой прикрепили к легковому автомобилю. Музыкант сел за барабаны и сыграл во время движения машины и подставки с инструментом по дороге. В этот момент он был в шлеме и вокруг не было других транспортных средств.

Сообщается, что видеозапись необычного концерта распространилась в сети. По данным 47Channel, пользователи обратили внимание, что такое выступление барабанщика могло привести к аварии.

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