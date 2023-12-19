В Минздраве объяснили, почему опасно переносить ОРВИ на ногах

Людям, заболевшим ОРВИ, важно отказаться от поездок на работу, потому что это может грозить осложнениями, рассказал kp.ru главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов.

«Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой. Если человек переносит ОРВИ на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, возможны серьезные последствия», — пояснил врач.

При этом эксперт также советует отказаться от дистанционной работы, физических и умственных нагрузок во время болезни. По его словам, важно создать все условия для работы иммунной системы. Для этого нужно отлежаться в первые три дня после появления характерных симптомов, проветривать комнату и поддерживать высокую влажность воздуха в ней, пить больше жидкости и потреблять жидкую пищу.

«В таких условиях в большинстве случаев уже на четвертый день болезнь начнет отступать», — заключил Чуланов.

Нутрициолог Наталия Богданова до этого говорила, что людям, которые заболели гриппом или ОРВИ, стоит исключить из своего рациона сахар и быстрые углеводы, потому что они способствуют разрастанию патогенной микрофлоры в кишечнике.

Ранее врач дала советы, как защититься от вирусов в общественных местах.