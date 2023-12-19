В Белоруссии возбудили уголовное дело против оскорблявших русских мужчин

Уголовное дело было возбуждено против трех жителей Минска по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении социальной вражды и оскорблении президента страны. Фигуранты взяты под стражу, сообщает Следственный комитет республики в Telegram–канале.

По данным ведомства, в ходе расследования сотрудники СК вышли на группу радикалов, которые совершали преступления против безопасности Белоруссии, а также несколько лет распространяли идеи нацистских преступников.

Как следует из материалов дела, в начале 2022 года 32-летний мужчина создал Telegram — чат и добавил в него двух своих приятелей (33 и 34 лет), которые стали его соучастниками.

«После начала специальной военной операции в Украине переписка приобрела радикальный окрас. Трое единомышленников активно обсуждали ее начало, оскорбляли и всячески дискредитировали русских, призывали к агрессии и насилию», — отметили в СК.

9 декабря суд в Петербурге арестовал россиянина с американским гражданством Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма.

Ранее Мария Захарова заявила о реабилитации нацизма правительством Германии.