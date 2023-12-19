Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оскорблявших русских мужчин

СК Белоруссии: в Минске трех жителей обвиняют в реабилитации нацизма

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Уголовное дело было возбуждено против трех жителей Минска по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении социальной вражды и оскорблении президента страны. Фигуранты взяты под стражу, сообщает Следственный комитет республики в Telegram–канале.

По данным ведомства, в ходе расследования сотрудники СК вышли на группу радикалов, которые совершали преступления против безопасности Белоруссии, а также несколько лет распространяли идеи нацистских преступников.

Как следует из материалов дела, в начале 2022 года 32-летний мужчина создал Telegram — чат и добавил в него двух своих приятелей (33 и 34 лет), которые стали его соучастниками.

«После начала специальной военной операции в Украине переписка приобрела радикальный окрас. Трое единомышленников активно обсуждали ее начало, оскорбляли и всячески дискредитировали русских, призывали к агрессии и насилию», — отметили в СК.

9 декабря суд в Петербурге арестовал россиянина с американским гражданством Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма.

Ранее Мария Захарова заявила о реабилитации нацизма правительством Германии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами