Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

«Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время все рейсы, которые перенаправили на запасные аэродромы, возвратят в пункт назначения.

Днем 19 декабря в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Шесть бортов перенаправили на запасные аэродромы. Кроме того, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер».

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку ВСУ совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. По данным Минобороны, украинская сторона пыталась атаковать столицу дроном самолетного типа, который уничтожили над Одинцовским районом Московской области. На месте падения обломков БПЛА, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.