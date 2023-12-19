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Стало известно, смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Урсиды 22 декабря

Астроном Рублева: москвичи не увидят метеорный поток Урсиды 22 декабря

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Depositphotos

Жители Москвы не увидят метеорный поток Урсиды, который достигнет своего пика в ночь на 22 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

При идеальных условиях в день пика природного явления можно было бы увидеть до 10 метеоров в час. Эксперт напомнила, что он придется на самую длинную ночь года.

«Ночь солнцестояния могла бы дать нам возможность во всей красе понаблюдать этот метеорный поток. Но из-за облачности, осадков жители Москвы и Московской области не смогут его увидеть», — отметила Рублева.

Она также уточнила, что метеорные частицы представляют собой слабосветящиеся объекты, поэтому их можно разглядеть только в условиях ясного, безоблачного и безлунного неба.

Международная группа астрономов из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании до этого обнаружила огромную межгалактическую «реку» из звезд, получившую название Гигантский поток Комы. По словам специалистов, это крупнейшая на сегодня структура такого рода и первый случай, когда подобный поток пролегает между галактиками. Длина Гигантского потока Комы в десять раз превышает протяженность нашей галактики Млечный Путь.

Ранее жители Ангарска рассказали о яркой вспышке от падающего метеора.

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