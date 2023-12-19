«Смотрит из подъезда напротив с биноклем»: россиянку почти год преследует экс-возлюбленный

Жительница Новосибирска заявила о затянувшемся преследовании со стороны экс-возлюбленного и бездействии полиции. Об этом она рассказала изданию «НГС».

По словам девушки, она рассталась с мужчиной, когда разглядела «в нем неуравновешенного человека», после чего он начал ее преследовать. Все началось в марте этого года, таким образом бывший парень следит за пострадавшей на протяжении девяти месяцев.

«В полицию обращалась много раз, но все безрезультатно. Они проводили беседы с ним и отпускали. Статья за преследование отсутствует в РФ. По крайней мере, наша полиция такими делами не занимается. «Нет тела, нет дела». Сказали: пока он вам вред не причинит, его не за что привлечь», — пожаловалась россиянка.

Она говорит, что помимо слежки молодой человек пытается вступить с ней в контакт, догоняя и подрезая на автомобиле, угрожая сжечь ее машину или оставляя цветы под дверью. Девушка говорит, что однажды он даже напал на нее на территории подземного паркинга и отказывался отпустить. Тогда пострадавшей помог начальник охраны, который вызвал на место полицию. Но даже после этого мужчина не перестал преследовать бывшую девушку.

«Он часами стоит на улице в любое время года и суток, следит. А сегодня случайно увидела, что смотрит через окна подъезда напротив с биноклем. Соседи тоже всегда его видят, как он то из машины смотрит, то ходит вокруг дома. Пыталась с ним поговорить нормально миллион раз, но человек не хочет принимать тот факт, что с ним не хотят быть. Сам он считает себя нормальным, родители не могут на него повлиять. А так как с ножом по дому или двору он не бегает, оснований для вызова спецбригады нет», — поясняет девушка.

Знакомые ее бывшего партнера рассказали пострадавшей, что до этого он пять лет преследовал прежнюю свою возлюбленную. В итоге девушка была вынуждена сменить место жительства.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что заявления от гражданки поступали, однако по результатам проверок по факту их получения были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

Ранее житель Красноярска приехал в Тверь, чтобы преследовать незнакомку.