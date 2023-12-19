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Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Внуково после введенных ограничений работает на прием и вылет самолетов

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Shutterstock

Московский аэропорт Внуково заработал на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили РИА Новости представители воздушной гавани.

До этого в пресс-службе аэропорта сообщили, что по независящим от них причинам в 11:54 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В итоге с 12:20 мск Внуково заработал на прием воздушных судов, а с 13:30 возобновил вылет самолетов.

До этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Все воздушные суда перенаправляли в Шереметьево.

Стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа, но в 12:35 мск устройство уничтожили над территорией Одинцовского района Московской области.

Ранее в Камчатском крае самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс, при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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