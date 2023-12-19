В Петербурге ребенок попал в больницу с травмой головы после падения глыбы льда

В Петербурге ребенок пострадал во время падения льда на коляску. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. По словам свидетелей, мать с двухлетней девочкой прогуливалась по Новочеркасскому проспекту, когда на коляску ребенка упала глыба льда. При этом удар был настолько сильным, что у коляски отлетели колеса.

Петербуржцы оперативно вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали маленького пациента с травмой головы. На данный момент на месте работают представители Следственного комитета.

Как сообщили в администрации района, ребенок не получил серьезных травм. Тем не менее он находится под наблюдением специалистов.

Ранее в Петербурге мужчина получил серьезные травмы из-за падения сосульки с крыши.