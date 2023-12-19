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Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе дроне

Собянин: силы ПВО сбили летевший к Москве дрон в Одинцовском городском округе

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Shutterstock

Летевший к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили в Одинцовском городском округе в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, атаку беспилотника отразили средства противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, заключил градоначальник.

До этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлялись в Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта Внуково пояснили, что по независящим от них причинам в 11:54 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

16 декабря в Волгограде после атаки беспилотников в области были задержаны два рейса из Москвы. Позднее ограничения сняли, а городской аэропорт вновь заработал в штатном режиме.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Калужской областью.

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