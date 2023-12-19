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Жительница Исландии показала видео «впечатляющего» извержения вулкана

Жительница Исландии заявила, что лава от извергающегося вулкана движется к городу

Лава от извергающегося на исландском полуострове Рейкьянес вулкана движется к городу Гриндавик. Об этом «Газете.Ru» рассказала русскоязычная жительница Исландии Анастасия. Женщина отметила, что многие люди едут посмотреть на извержение вблизи, несмотря на опасность.

«Извержение очень мощное в этом году, по прогнозам — в три раза сильнее предыдущих. Эвакуация города Гриндавика уже была после серии землетрясений в ноябре. Но есть опасения, что лава движется в сторону города в том числе. Дорога на Кефлавик — трасса к аэропорту — открыта. В новостях говорили, что рейсы отменены, но насколько сейчас эта информация актуальна, сказать не могу. Пока не знаю, насколько длительным будет извержение, об этом пока исследователи не говорят. Есть данные, что первые выбросы лавы в высоту достигали 150 метров. Это очень впечатляюще. Люди, конечно, едут, хотя полиция и службы Исландии просят не подъезжать близко к извержению — это очень опасно. Но, насколько я понимаю по карте, извержение очень хорошо наблюдается с трассы, так как находится в непосредственной близости», — рассказала она.

В ночь на 19 декабря издание Iceland Monitor сообщило, что на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения магнитудой 4,2 началось извержение вулкана. До этого власти объявили эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за предшествующих землетрясений.

Ранее жительница Сицилии рассказала о грохоте и искрах при извержении вулкана Этна.

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