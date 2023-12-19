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Внуково временно не принимает рейсы

Аэропорт Внуково временно перестал принимать и отправлять самолеты

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Shutterstock

В Москве аэропорт Внуково временно не принимает рейсы. Об этом пишет ТАСС.

Ограничения ввели «по независящим от аэропорта причинам» в 11:54, отметили в пресс-службе воздушной гавани. В настоящее время аэропорт не может принимать и выпускать самолеты.

16 декабря в Волгограде после атаки беспилотников в области были задержаны два рейса из Москвы. Спустя время ограничения аэронавигации сняли, а городской аэропорт вновь работает в штатном режиме.

В этот же день в Камчатском крае самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс, при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника, никто не пострадал, самолет не поврежден.

Отмечается, что самолет доставил жителя поселка Оссора, которому требовалась медицинская помощь, в Петропавловск-Камчатский.

Ранее вылетевший в Ереван пассажирский самолет вернулся в Москву из-за проблем с шасси.

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