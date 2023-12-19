В России поддержали предложение о дополнительном выходном для многодетных семей

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов назвал интересным предложение сделать праздник День семьи любви и верности выходным днем для многодетных семей. Это поможет привлечь к таким семьям внимание организаций, занимающихся досугом и развлечениями, заявил он в беседе с RT.

По мнению Соленова, многие многодетные семьи сталкиваются с трудностями в общественных местах, так как для них часто не хватает мест за столиками в кафе или в общественном транспорте. Потому выделение выходного дня конкретно для многодетных семей привлечет внимание к этому вопросу, считает общественник.

«В данной ситуации общество в любом случае сфокусирует свое внимание на многодетных семьях, а те организации, которые оказывают услуги в сфере досуга и развлечения, сфокусируются на различных предложениях по поддержке многодетной семьи и ее досуга именно в этот день», — отметил он.

Напомним, с идеей сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей в Минтруд обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что такой шаг мог бы стать еще одной мерой поддержки семей, в которых воспитываются трое и более детей.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходным днем для всех россиян День Конституции.