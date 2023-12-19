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В России выросло количество госпитализаций с гриппом и коронавирусом

Онищенко: за неделю в РФ госпитализировали 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом

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Pavel Golovkin/AP

В России растет заболеваемость гриппом и ковидом, а также увеличилось количество госпитализированных пациентов, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека, что на 5% больше, чем неделей ранее, рассказал он в эфире НСН.

Показатель заболеваемости COVID-19, по данным Онищенко, составляет 73,39 на 100 тыс. населения. Гриппом болеет больше людей – показатель уже находится за пределами 100 человек на 100 тысяч, заявил эпидемиолог. Такую ситуацию он объяснил сезонным ростом и погодными условиями.

«В 44 субъектах, в том числе в 22 субъектах, произошло увеличение заболеваемости, — добавил Онищенко. — Интенсивность распространения гриппа выше, и выше значительно, практически на треть».

Накануне сообщалось, что рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился и в течение ближайших одной-двух недель ожидается выход на плато по заболеваемости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, требует ли текущая заболеваемость коронавирусом введения ограничительных мер.

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