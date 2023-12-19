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Врач перечислила первые признаки развития варикоза

Врач Шашкова: тяжесть в нижних конечностях является первым признаком варикоза

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Появление одутловатости или тяжести в нижних конечностях является первым признаком развития варикозной болезни. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова.

Она уточнила, что в ступнях и голенях в этом случае могут появиться ощущение жжения, тепла, дискомфорт, который приносит мышечную слабость. На наличие недуга также указывает быстрая утомляемость ног и появление отеков, сопровождающихся зудом и жжением. На ногах могут появиться выпуклые вены. Помимо внешних признаков, могут также беспокоить ночные судороги, онемение нижних конечностей, добавила эксперт. При обнаружении таких признаков врач советует обратиться к флебологу.

«Профилактика варикозной болезни — это двигательная активность. При малоподвижном образе жизни нужно добавить спорт, посильные физические нагрузки, ходьбу, кардионагрузки. <...> Желательно добавить контрастный душ, который будет укреплять стенки сосудов. Разнообразить питание, особенно если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом и запорами», — заключила Шашкова.

Врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов до этого говорил, что перепады температур и малоподвижный образ жизни в зимний период могут негативно отразиться на состоянии людей с варикозной болезнью.

Ранее врач предупредил о связи плоскостопия с появлением варикоза.

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