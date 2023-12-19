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Россиянин связал продавца салона связи шнуром и украл товаров на 380 тысяч рублей

URA.RU: в Тюмени мужчина связал продавца салона связи и украл 30 телефонов

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Depositphotos

В Тюмени 36-летний мужчина украл из салона связи более десяти телефонов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, пьяный житель Тобольска приставил к горлу консультанта фрагмент пилки по металлу и потребовал деньги. После этого мужчина связал человека шнуром от зарядного устройства и отправил в подсобку.

Работник отдал подозреваемому ключи от витрин, поэтому он смог без каких-либо препятствий похитить 30 телефонов. Помимо этого, мужчина надел куртку с логотипом компании. Россиянин нанес магазину ущерб в размере 380 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сам фигурант находится под арестом.

Известно, что на следующий день мужчина хотел ограбить магазин, но не сделал этого из-за вошедшего в помещение покупателя.

Ранее в Петербурге у мужчины украли из кладовки 20 миллионов рублей.

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