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Годовалая россиянка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела снег

В Петербурге годовалый ребенок съел снежинки и попал в больницу

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Depositphotos

В Петербурге годовалого ребенка госпитализировали после дневной прогулки. Об этом сообщает 47.ru.

Инцидент произошел на улице Шувалова. По словам матери, ранее они с младшим членом семьи отправились на прогулку, где девочка упала на снег и случайно съела несколько снежинок. Спустя некоторое время ребенку стало плохо.

Как сообщает «Фонтанка», после прогулки у девочки наблюдались проблемы с дыханием. Ребенка госпитализировали с двусторонним пневмотораксом и отравлением неустановленным веществом.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Полиция и управление СК по региону устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Известно, что мать воспитывает девочку одна, но до инцидента каких-либо поводов для проверок не было.

Ранее под Воронежем мать родила ребенка и оставила его на лестничной площадке.

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