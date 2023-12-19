Годовалая россиянка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела снег

В Петербурге годовалого ребенка госпитализировали после дневной прогулки. Об этом сообщает 47.ru.

Инцидент произошел на улице Шувалова. По словам матери, ранее они с младшим членом семьи отправились на прогулку, где девочка упала на снег и случайно съела несколько снежинок. Спустя некоторое время ребенку стало плохо.

Как сообщает «Фонтанка», после прогулки у девочки наблюдались проблемы с дыханием. Ребенка госпитализировали с двусторонним пневмотораксом и отравлением неустановленным веществом.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Полиция и управление СК по региону устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Известно, что мать воспитывает девочку одна, но до инцидента каких-либо поводов для проверок не было.

Ранее под Воронежем мать родила ребенка и оставила его на лестничной площадке.