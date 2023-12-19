Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118

На северо-западе Китая число погибших в результате землетрясения возросло до 118 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Телеканал уточнил, что 105 человек стали жертвой стихии в провинции Ганьсу, а 13 — в провинции Цинхай. При этом в Цинхае с 20 людьми не могут связаться. Помимо погибших еще 182 человека получили травмы.

В результате бедствия некоторые объекты водо- и электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры получили сильные повреждения. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили пострадавшим провинциям Ганьсу и Цинхай 200 млн юаней (около $28 млн по текущему курсу).

МЧС Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе землетрясения работают 1440 пожарных и спасателей.

Толчки от китайского землетрясения ощущали жители Алма-Аты. Сейсмологическое событие магнитудой 6,0 зафиксировали в 4:44 (мск).

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.