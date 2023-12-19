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В Приморье привлекут к ответственности подростков, бросавших снежки в проезжающие машины

Подростки из Уссурийска стали фигурантами дела о хулиганстве из-за игры в снежки

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Уссурийске подростки бросали снежки в автомобили, попали на видео и стали фигурантами дела об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Приморья.

Все произошло на территории городского парка в районе Междуречье. Гуляя с друзьями, двое подростков 16 и 17 лет решили развлечься и стали бросать на проезжую часть снежки. Позже в сети появилось видео с места событий, и правоохранители установили личности героев ролика. Приятели признались в содеянном, но заявили, что не имели умысла на повреждение чужого имущества.

На несовершеннолетних составили протоколы о мелком хулиганстве. При этом никто из водителей с заявлением о повреждении автомобилей в полицию не обращался. Решение по делу примет административная комиссия. Подросткам грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее петербурженка обратилась в полицию из-за детей, играющих у нее во дворе в снежки.

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