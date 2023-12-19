Жители Казахстана ощутили толчки от землетрясения в Китае

Жители Алма-Аты ощущали землетрясение, которое произошло на территории Китая. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана.

По ее информации, сейсмологическое событие магнитудой 6,0 зафиксировали в 4:44 (мск). Эпицентр находился в 347 км к югу от Алма-Аты, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях в Казахстане не приводятся.

В Китае ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 зафиксировали в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 км. На месте землетрясения китайские власти задействовали 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.