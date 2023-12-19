Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Казахстана ощутили толчки от землетрясения в Китае

Жители Алма-Аты ощутили толчки от землетрясения в Китае

close
100%
Анатолий Устиненко/РИА «Новости»

Жители Алма-Аты ощущали землетрясение, которое произошло на территории Китая. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана.

По ее информации, сейсмологическое событие магнитудой 6,0 зафиксировали в 4:44 (мск). Эпицентр находился в 347 км к югу от Алма-Аты, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях в Казахстане не приводятся.

В Китае ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 зафиксировали в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 км. На месте землетрясения китайские власти задействовали 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами