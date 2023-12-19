В Китае возросло число погибших в результате землетрясения

В Китае число погибших в результате землетрясения на северо-западе страны возросло до 111. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Погибли сто человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи, а также другая инфраструктура», — отмечается в сообщении.

Ранее говорилось о более 230 пострадавших. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

В Китае введен второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 были зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 км. На месте землетрясения китайские власти задействовали 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.