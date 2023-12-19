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В Китае ввели второй уровень экстренного реагирования на землетрясение

В КНР ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение

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Thomas Peter/Reuters

Китайские власти после землетрясения в провинции Ганьсу решили ввести второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Китая.

Заместитель руководителя штаба по ликвидации последствий землетрясений при Госсовете Китайской Народной Республики, глава МЧС КНР Ван Сянси утром 19 декабря направился в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд на северо-западе страны. На месте землетрясения китайские власти задействовали в общей сложности 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 км.

В начале декабря Японское метеорологическое управление сообщало, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах в Японии объявили угрозу цунами. 2 декабря в 04:27 по местному времени (22:47 мск) волна высотой 40 сантиметров добралась до берега острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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