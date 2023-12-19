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Shot: Норвегия не разрешила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной на борту

Норвегия не разрешила посадить российский самолет с умирающим пассажиром

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Власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету с умирающим мужчиной на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершал полет из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. По словам участников полета, экипажу не дали разрешения на посадку в ближайшем аэропорту Норвегии. После этого самолет развернулся и отправился обратно в Москву.

Борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчину, находившегося в сознании, сразу же оправили в больницу.

Ранее сообщалось, что Норвегия разрешила пролет самолета из России из-за неотложной ситуации на борту.

После начала специальной военной операции на Украине большинство западных стран закрыло свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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