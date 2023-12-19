Извержение вулкана началось в Исландии после землетрясения

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения. Об этом пишет издание Iceland Monitor.

Сообщается, что это уже четвертое извержение вулкана на этом полуострове за последние три года.

Землетрясение началось около 21:00 (00:00 мск), и его магнитуда, предположительно, достигла 4,2. Затем около 22:46 (01:46 мск) началось извержение вулкана в районе города Гриндавик.

Ранее исландские власти объявили эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за предшествующих землетрясений.

Парламент Исландии принял законопроект о строительстве барьеров для сдерживания лавы за счет введения дополнительного налога. Уровень опасности выхода лавы был позднее понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности.

Исландия характеризуется значительной вулканической активностью из-за наличия нескольких горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлаёкюдль привело к проблемам с авиасообщением в Западной Европе.

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, ранее считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года после серии землетрясений. После этого вулкан несколько раз снова извергался: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года. Геологи также обнаружили у вулкана Фаградальсфьядль необычную магму из глубин Земли.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.