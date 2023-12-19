Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0

EMSC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0

close
100%
Tyrone Siu/Reuters

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 15:59 по времени UTC (18:59 мск). Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

2 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Затем подземные толчки зафиксировали у юго-восточных берегов Филиппин, об угрозе сообщила система предупреждения о цунами.

В начале декабря Японское метеорологическое управление сообщило, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах в Японии объявили угрозу цунами. 2 декабря в 04:27 по местному времени (22:47 мск) волна высотой 40 сантиметров добралась до берега острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами