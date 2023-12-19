В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 15:59 по времени UTC (18:59 мск). Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

2 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Затем подземные толчки зафиксировали у юго-восточных берегов Филиппин, об угрозе сообщила система предупреждения о цунами.

В начале декабря Японское метеорологическое управление сообщило, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах в Японии объявили угрозу цунами. 2 декабря в 04:27 по местному времени (22:47 мск) волна высотой 40 сантиметров добралась до берега острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.