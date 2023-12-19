Католическим священникам разрешили благословлять однополые пары

Дикастерия (центральное ведомство в Ватикане) по доктрине веры заявила о допустимости получения благословения для однополых пар, не состоящих в браке. Об этом сообщает портал Vatican News.

Согласно распространенному дикастерией документу, «благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса». Отмечается, что для его составления привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с папой Римским Франциском, который подписал текст декларации.

В ноябре сообщалось о декларации, говорящей о праве транссексуалов креститься в Римско-католической церкви и выступать в качестве крестных родителей и свидетелей на свадьбах. Соответствующий документ стал развернутым ответом на вопросы, заданные бразильским епископом Жозе Негри в июле и подписанным префектом дикастерии (центрального ведомства. — «Газета.Ru») доктрины веры кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом.

В 2021 году Ватикан отказал геям в венчании.

Ранее Новосибирские власти посчитали пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)* фото двух мужчин с мороженым.