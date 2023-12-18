Полиция назвала источник угроз семье оставившего послание на стене дома солдата

По предварительной информации, угрозы родственникам российского солдата Романа Рудакова поступали с территории Украины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В публикации отмечается, что представители правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны пресечь звонки с угрозами, поступающие родственникам оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова.

Ранее стало известно, что семья погибшего в Марьинке солдата Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Романа Рудакова обратилась в полицию с просьбой защитить их от угроз.

17 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находились девять тел.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.