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В Екатеринбурге 13-летняя девочка жила в квартире с могильными крестами и не ходила в школу

Ural Mash: на Урале изъяли из семьи девочку, которая никогда не ходила в школу

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли из семьи девочку-подростка, ребенок жил в окружении могильных крестов и никогда не посещал школу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В полицию обратились жильцы одной из многоэтажек в Екатеринбурге, которых беспокоили постоянные крики и плач ребенка. Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили в квартире различные религиозные атрибуты, а также портрет Григория Распутина и огромный крест до потолка.

По словам соседей, хозяйка квартиры приносила домой кресты с кладбища и пасхальные яйца. Ее 13-летняя дочь никогда не ходила в школу.

«Сотрудники полиции из службы ПДН совместно со специалистами органов опеки намерены рассмотреть вопрос о лишении женщины родительских прав в связи с тем, что ее младший ребенок не проходит обучение в установленном порядке, а также из-за большого наличия религиозных атрибутов, среди которых большой крест размером от пола до потолка», — сообщил «НГС» представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Ребенка госпитализировали, ее мать прошла курс лечения в специализированном медицинском учреждении. Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников полиции.

Ранее избитую семилетнюю девочку спасли от пьющей матери в Нижнем Новгороде.

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