Наркотики на $10 млн обнаружили таможенники в бидонах с перцем

В Калифорнии сотрудники таможенной службы обнаружили в партии пасты из перцев халапеньо крупную партию наркотиков, запрещенные вещества перевозили в огромных бидонах. Об этом сообщает NBC.

В Сан-Диего в партии пасты халапеньо были обнаружены тяжелые наркотики на сумму более $10 млн. В бидонах с пастой таможенники нашли 349 пакетов с метамфетамином и кокаином.

Груз был обнаружен в коммерческом тягаче с прицепом, которым управлял 28-летний мужчина, он допрашивается полицией.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.