Двое краснодарцев отправятся в тюрьму за попытку поджечь релейные шкафы

В Краснодаре двое мужчин отправятся в тюрьму за попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге за 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в феврале 2023 года. Два краснодарца получили в мессенджере сообщения с предложением заработать при помощи поджога релейных шкафов на железной дороге вблизи поселка Лорис.

Диверсанты решили добыть деньги на монтировку и бензин, избив жителя СНТ «Дружба», однако сотрудники ФСБ задержали их перед дракой. В результате выполнить преступный замысел у краснодарцев не получилось.

Суд приговорил россиян к наказанию в виде лишения свободы. Первый мужчина получил семь лет и два месяца, а второй — шесть лет и шесть месяцев. При этом оба проведут первые два года заключения в тюрьме, а затем отправятся в колонию строгого режима.

Ранее неизвестный поджег вышку сотовой связи в Дагестане.