Петербуржца госпитализировали после падения на голову снега с крыши

В Петербурге мужчину госпитализировали после падения снега с крыши на голову. Об этом сообщают »Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 18 декабря возле одного из домов в Мучном переулке. Часть снега с крыши упала на голову петербуржцу — он потерял сознание. Неравнодушные очевидцы произошедшего поспешили на помощь мужчине.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.

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