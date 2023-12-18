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Петербуржца госпитализировали после падения на голову снега с крыши

«Известия»: в Петербурге мужчине на голову упал снег, его госпитализировали

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге мужчину госпитализировали после падения снега с крыши на голову. Об этом сообщают »Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 18 декабря возле одного из домов в Мучном переулке. Часть снега с крыши упала на голову петербуржцу — он потерял сознание. Неравнодушные очевидцы произошедшего поспешили на помощь мужчине.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.

Ранее в Петербурге у спортивной арены на рабочих обрушилась льдина.

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