Городское туристско-информационное бюро Петербурга признали лучшим туристским центром

Городское туристско-информационное бюро признали лучшим туристским центром России по версии конкурса Russian Business Travel MICE Award 2023, сообщает пресс-служба конкурса.

Городское туристско-информационное бюро победило в номинации «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч».

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 2 информационных офиса, 4 информационных павильона, 2 стойки в аэропорту «Пулково» и информационно-кассовый павильон на территории музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте.

Также с 22 декабря 2023 года в преддверии Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» мобильный павильон Городского туристско-информационного бюро Петербурга будет принимать посетителей в Парке Горького в Москве.

Кроме того, бюро проводит аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. За 2023 год 778 специалистов получили аттестат в Санкт-Петербурге, что является рекордом среди регионов России.

В 2023 году Санкт-Петербург носил почетный статус Культурной столицы стран СНГ, в связи с чем Городское туристско-информационное бюро провело серию выездных презентаций туристского потенциала Северной столицы в крупных городах стран Содружества и в городах Сибири, Урала и Поволжья.

Также бюро организовало презентацию Санкт-Петербурга в Китае, Иране и ОАЭ.

Напомним, в 2023 году разработанные при участии специалистов Городского туристско-информационного бюро маршруты «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» и «Санкт-Петербург. Новая география» получили статус национальных.