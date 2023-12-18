«Оказался в дураках»: депутат Ананских заявил, что не писал статью о рептилоидах

Петербургский научный журнал удалил номер со статьей о рептилоидах, «сатанистской сущности феминизма» и сперматозоидах в мозгах женщин, потому что по ошибке указал среди соавторов депутата Госдумы Игоря Ананских. Об этом «Газете.Ru» сообщил сам парламентарий. По его словам, в журнале «Юридическая наука: история и современность» действительно должна была выйти его статья про традиционные семейные ценности, но не «хрень по поводу рептилоидов, нелюдей». Поэтому, когда накануне к нему обратились за комментарием, Ананских не стал отрицать свое соавторство.

«Какой-то ужас. Недопонимание получилось. Я ожидал выхода своей статьи как раз про традиционные семейные российские ценности, и поэтому на вопросы, которые мне задавали, я отвечал касаемо моей статьи. Я думал, разговаривают со мной по поводу моей статьи, а там какая-то хрень по поводу этих рептилоидов, нелюдей. Мне друзья стали присылать всякие картинки и стеб. К вечеру я понял, что что-то не то, стал искать статью. В глубокой ночи мне ее прислали. Я ее читал, и у меня, честно говоря, волосы зашевелились во всех местах, потому что я не согласен абсолютно ни с чем в этой статье. Я прочитал только половину, но этого хватило, чтобы не спать потом полночи. Конечно же, с утра я начал долбить это издательство. Они от меня узнали об этой проблеме. Дали письмо, принесли извинения, и сказали, что на сайте тоже поставили все эти извинения. Оказался на ровном месте в дураках», — сказал Ананских.

Сейчас на сайте журнала вместо девятого номера, где была напечатана статья о рептилоидах, выложено письмо с извинениями перед депутатом. Редакция журнала также пообещала, что статья Ананских «Семья как нравственно-правовая ценность российского общества» появится в 10-м номере издания.

Накануне стало известно о выходе в научном журнале «Юридическая наука и современность» статьи, в которой говорится, что, по мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов: созданные по образу и подобию Божьему «люди Земли» и «люди, созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий».

В авторах этого материала значатся депутат Госдумы Игорь Ананских, руководитель экспертного центра «Национальной безопасности» Николай Литвинов, президент Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет» Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Игорь Миронов, а также гендиректор воронежского клинического санатория имени Горького Илья Харин.

В материале описаны несколько факторов, которые, по мнению авторов, привели к тому, что женщина превратилась в «объект нравственной деградации». Во-первых, это феминизм, истоки которого, как говорится в статье, происходят от «демоницы Лилит, жены Адама-Архидемона». Во-вторых, это происки стран Запада, которые «объявили программу уничтожения русского населения». В-третьих, свою роль сыграли половые связи между жительницами России и «инородцами» на международных фестивалях, которые, как утверждают авторы, повлияли на женский генотип.

Четвертый фактор, который приводится в материале, — широкое распространение добрачных половых связей в современной России. Якобы из-за них в головном и спинном мозге женщины скапливаются сперматозоиды, которые «сидят в засаде», и когда приходит время, ребенок рождается не от оплодотворившего женщину мужчины, а от всех его предшественников. Это, в свою очередь, приводит к появлению больных детей, а также к исчезновению «славянского генотипа».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм» написал, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы.