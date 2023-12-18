Белоруссия увеличит экспорт материалов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в Минске реализацию совместных проектов, а также экономическое, торговое и гуманитарное сотрудничество, сообщает пресс-служба администрации Подмосковья.

«Для Московской области Белоруссия – один из самых крупных партнеров и по экспорту, и по импорту. Наш регион большой, мы с Москвой растем почти на 200 тысяч человек в год, стройка у нас очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура — все это нуждается в материалах», — сказал Воробьев.

Александр Лукашенко отметил, что Подмосковье занимает первое место среди субъектов федерации по объему торговли.

«Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли. За 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году», — сказал Лукашенко.

По словам Воробьева, в Московской области находится много готовых площадок для бизнеса – 5 особых экономических зон и 69 индустриальных парков.

«Там предлагаются специальные условия, в том числе финансовые – например, льготные кредиты. У нас свыше 240 проектов импортозамещения: 21 мы открыли в прошлом году, и не менее 50 запустим в этом», — добавил Воробьев.

Лукашенко отметил, что Белоруссия готова оказывать содействие в развитии молочнотоварного производства, поставок элитных семян, высокопродуктивных кормов и удобрений.