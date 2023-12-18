Российские врачи вынули печень пациента, очистили от паразитов и вернули на место

Врачи республиканской клинической больницы Татарстана провели сложную операцию пациенту с паразитами в печени, мужчину оперировали 13 часов. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Сложнейшую операцию по аутотрансплантации печени провели татарстанские хирурги, пациенту было диагностировано тяжелое поражение органа альвеококком.

В результате заражения паразитами в печени мужчины образовались крупные кисты, произошло повреждение сосудов. Медиками было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Печень — очень коварный орган. Там очень много сосудистых, желчных структур. Сначала была сделана 3D-реконструкция на МРТ-аппарате, а потом мы составили определенный план действий на операцию», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Ленар Зиганшин.

Операция длилась 13 часов, поврежденный орган очистили от паразитов и вернули на место. Состояние пациента не вызывает у врачей опасений.

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