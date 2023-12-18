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В Подмосковье капитально отремонтировали 7 мостов

На региональных дорогах Подмосковья капитально отремонтировали 7 мостовых сооружений

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений на региональных дорогах, сообщает минтранс Подмосковья.

«В семи округах капремонт мостов завершен: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Специалисты отремонтировали пролетные сооружения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, мостовое полотно, а также заменили ограждения и системы водоотвода.

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