Украшение на лестнице в доме мужчины оказалось потерянной реликвией из Помпеи

Украшение на лестнице в доме мужчины из Бельгии оказалось давно потерянной реликвией из Помпеи, пишет издание UPI.

Как рассказали 80-летний Рафаэль Де Теммерман и его сын Герт, в 1975 году они посетили Италию, и во время посещения Помпеи к ним подошел мужчина и предложил купить сувенир: несколько резных камней с изображением какой-то сцены.

Товар заинтересовал Рафаэля. Приехав домой, он поместил сувенир на лестнице и долгое время не знал реальную ценность своей покупки. Правда открылась, когда Де Теммерман решил продать дом и пригласил экспертов для оценки недвижимости.

Отец и сын сказали, что были удивлены, узнав, что украшение лестницы было подлинным артефактом из Помпеи, который, как им сообщили, был украден 50 лет назад.

«Немного безумно думать, что туристы посмотрели на копию, в то время как оригинал все это время висит здесь», — признался Герт.

Рафаэлю сообщили, что итальянские чиновники хотят, чтобы реликвия вернулась обратно. Мужчина не возражает, но хочет получить финансовую компенсацию.

Ранее пара продала африканскую маску за $157 и узнала, что ее реальная стоимость $4,4 млн.